Prodi pensa a ingresso di Forza Italia nel governo. Centrodestra: "Impossibile" (Di giovedì 9 luglio 2020) Romano Prodi ieri, durante un'intervista per La7, quando gli è stato chiesto se il "sì" al Mes da parte di Forza Italia potrebbe portare il partito di Berlusconi a entrare nel governo Conte 2, ha risposto:"Il problema è che il governo abbia una maggioranza solida e che quindi possa prendere delle decisioni. O noi diamo una spinta o il Paese si arrotola su sé stesso. Non è certo un tabù, la vecchiaia porta la saggezza..."Oggi sono arrivate le reazioni da parte del Centrodestra. Il leader della Lega Matteo Salvini ha liquidato così la questione:"Berlusconi potrebbe entrare nella maggioranza secondo Prodi? È una non notizia, Berlusconi l'ho sentito ieri e non ha nessuna intenzione di entrare al ... Leggi su blogo

