Primo uomo vaccinato con successo contro il Coronavirus (Di giovedì 9 luglio 2020) Un uomo del Maryland afferma di essere stato vaccinato con successo contro il Coronavirus dopo aver prodotto anticorpi nel corso di uno studio sull’immunità. Un uomo del Maryland crede di poter essere una delle prime persone vaccinate con successo contro il Coronavirus: il suo organismo ha prodotto anticorpi in risposta a una sperimentazione. David … L'articolo Primo uomo vaccinato con successo contro il Coronavirus è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : Potrebbe essere, per gli esperti, il primo guarito dall'infezione da Hiv senza trapianto di midollo. Un uomo sierop… - juventusfc : #JTrivia L'uomo della foto è _______ Indizio: E' il sesto giocatore nella storia della Juve a raggiungere le 25 re… - zilzilv : Ragazze avete mai fatto o fareste mai il primo passo con un uomo? - ari_risoleo : RT @sofixtrash: tra pregi e difetti è il prototipo di uomo per cui perderei la testa, character development pazzesco e niente raga io sotto… - giusepp44344148 : @repubblica sciacquati quella fogna di bocca non nominare l'uomo statista, perché non sei degno neanche di nominarl… -