Previsioni Meteo: sole e caldo in tutt’Italia, ma domani tornano i temporali (Di giovedì 9 luglio 2020) Previsioni Meteo – Benché non particolarmente strutturata, una moderata figura di alta pressione sta interessando da qualche giorno l’Italia arrecando diffuse condizioni di stabilità e continuerà ad essere prevalente anche per i prossimi due giorni, garantendo ampio soleggiamento e, per di più, con temperature in ulteriore aumento. Tuttavia, si tratta di un’altra pressione a maggiore componenti atlantica, sostanzialmente di un cuneo anticiclonico proteso dai settori oceanici verso quelli centro meridionali europei, quindi non di un promontorio a tutto campo e con radici subtropicali, costantemente insidiata da un flusso instabile nordatlantico piuttosto vivace che, a sua volta, domina su tutta la parte centro-settentrionale Europea. Sarà proprio tale flusso ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Caldo africano sull'Italia, temperature fino a 37 gradi #9luglio - arpaveneto : #Meteo #Veneto Previste giornate estive e piuttosto calde fino alla prima parte di sabato 11; in seguito, probabile… - CinqueNews : Meteo Roma e Lazio, le previsioni nel dettaglio. Ecco cosa cambia - Vincenz55513518 : @borghi_claudio @CoffeeBreakLa7 La parte più bella di quel programma è Sottocorona e le previsioni meteo. - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana aggiornato il video con le previsioni per i prossimi giorni. -