Presidenziali Usa, Joe Biden annuncia piano da 700 miliardi di dollari per rilancio economia: “Saranno creati 5 milioni di posti di lavoro” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Il mio piano creerà 5 milioni di buoni posti di lavoro“: Così Joe Biden lancia la sua campagna ‘Buy American‘, stanziando “risorse mai viste dalla seconda guerra mondiale”, per sfidare Donald Trump sul terreno dell’economia, il più favorevole per il tycoon, almeno fino alla crisi causata dal coronavirus. 700 miliardi di dollari da destinare agli acquisti di prodotti ‘made in Usa‘ agli investimenti per ricerca e sviluppo nelle nuove tecnologie. In un Paese con ormai tre milioni di contagi e oltre 140mila morti, dove la crisi ha colpito duramente il Pil e l’occupazione, il candidato democratico alla Casa Bianca lancia la sua sfida e svela un’agenda economica mirata ... Leggi su ilfattoquotidiano

