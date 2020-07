Presidenza Eurogruppo, si vota: chi prenderà il posto di Centeno? (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Al via oggi alle 15.00 giovedì 9 luglio, la riunione in videoconferenza dell’Eurogruppo chiamata ad eleggere il suo nuovo Presidente, dopo che il portoghese Mario Centeno aveva annunciato, a giugno, le dimissioni da Ministro delle Finanze e che non si sarebbe ripresentato per il rinnovo del suo mandato, in scadenza il 13 luglio. Tre i candidati, tutti Ministri delle Finanze dei rispettivi Paesi: parte favorita la spagnola Nadia Calvino (indipendente, ma membro di un governo socialista), l’irlandese Paschal Donohoe (Ppe) e il liberale lussemburghese Pierre Gramegna. Le procedure di voto si svolgeranno dopo una breve presentazione da parte dei candidati, che hanno già inviato all’Eurogruppo e pubblicato le loro lettere di motivazione. Al voto partecipano tutti e 19 i ministri ... Leggi su quifinanza

