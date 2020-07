Prendiamola con filosofia torna live: il post-Covid secondo artisti e studiosi al parco Appio di Roma (Di giovedì 9 luglio 2020) Inna Shevchenko, Colin Crouch, Jia Tolentino, Robert Darnton, Sara R. Farris, Niccolò Fabi, Ascanio Celestini, Nada, Ilaria Gaspari, Pietro del Soldà, Vasco Brondi, Rancore: sono questi alcuni degli ospiti di Prendiamola con filosofia, festival che torna dal vivo presso il parco Appio di Roma, ribattezzato “parco della filosofia”, dal 9 al 30 luglio con quattro incontri estivi.Durante il lockdown il format Prendiamola con filosofia, ideato da Piano B e Tlon, ha tenuto compagnia a milioni di persone in Italia creando una piazza virtuale dove la filosofia e il dibattito culturale si sono interrogati sulle tensioni che attraversano il contemporaneo, per trovare nuovi stimoli e ... Leggi su huffingtonpost

Il prossimo appuntamento, giovedì 16 luglio, sarà al Parco Appio di Roma e in diretta streaming sui canali di Tlon, per Prendiamola con Filosofia.Dopo l’edizione online dello scorso aprile, Prendiamola con filosofia torna domani con un ciclo di eventi rigorosamente live. Il progetto, ideato da Piano B e Tlon, si svilupperà in quattro incontri a ...