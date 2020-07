Premier League 2019/2020: il Manchester United vede il quarto posto, Aston Villa schiantato 3-0 (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Manchester United schianta 3-0 l’Aston Villa nel match valevole per la trentaquattresima giornata di Premier League 2019/2020, grazie al calcio di rigore trasformato da Bruno Fernandes e alle reti realizzate da Greenwood e Pogba. Gli uomini di Solskjaer, dunque, si portano ad una sola lunghezza dal quarto posto occupato dal Leicester, mentre per i Villans lo spettro della retrocessione si fa sempre più concreto. Nella prima frazione di gara i padroni di casa hanno una buona chance con Trezeguet che, però, vanifica tutto centrando in pieno il palo. La svolta del match arriva al 27′, quando il direttore di gara concede un penalty ai Red Devils, dopo aver consultato il VAR: ... Leggi su sportface

