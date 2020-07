Potenza-Triestina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming, playoff Serie C 2019/2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Potenza-Triestina è visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in diretta streaming il match del primo turno dei playoff di Serie C 2019/2020. Lo stadio Viviani accoglierà la sfida tra i lucani,a caccia di una promozione che manca da tempo, e i giuliani, che vogliono tornare in Serie B. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di giovedì 9 luglio. La partita non sarà visibile in tv, ma solamente in streaming sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Leggi su sportface

il_piccolo : La #Triestina vola a Potenza per fare il secondo colpo, Gautieri: «Gara della vita» - zazoomblog : LIVE – Potenza-Triestina playoff Serie C 2019-2020 (DIRETTA) - #Potenza-Triestina #playoff #Serie - TRIESTEALLNEWS : Domani i playoff Serie C Potenza - Triestina, Gautieri: Fare il massimo per la città - - il_piccolo : Calcio. Potenza - Triestina, domani non resta che vincere - friuligol : TRIESTINA - Gautieri pronto al Potenza: faremo la partita come sempre: -