Positivo con tosse e febbre gira l’Italia per cinque giorni: fermato (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA - Era in isolamento fiduciario perché Positivo al Covid. Ma è comunque salito su un treno viaggiando per l'Emilia Romagna. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Rimini è rientrato a Roma dove gli agenti della Polfer hanno notato l'uomo tossire e stare male. A quel punto hanno attivato le procedure previste alla stazione Termini: il termoscanner ha confermato che il viaggiatore, 53enne originario del Bangladesh, aveva la febbre. Gli agenti hanno quindi allertato i soccorsi ed è stato trasferito al policlinico Umberto I dove poi è risultato Positivo al Covid. (Continua...) DI SALVATORE GIUFFRIDADurante gli accertamenti è emerso che l'uomo è arrivato in Italia con un volo da Dacca a Fiumicino il 23 giugno. Ed era stato già ... Leggi su howtodofor

fanpage : L’uomo, positivo al coronavirus, ha attraversato mezza Italia in treno - repubblica : Roma Termini, positivo con tosse e febbre fermato sul treno. Aveva viaggiato per cinque giorni - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, positivo in viaggio da 5 giorni con tosse e febbre fermato a Termini - Giggia60880124 : RT @GonnelliLuca: Roma Termini, positivo con tosse e febbre fermato sul treno. Aveva viaggiato per cinque giorni - glovvyng : è un simbolo, ma un simbolo positivo. inoltre “black lives matter” non è un pensiero, è una realtà, è una verità, è… -