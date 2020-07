Porto Marghera, fuoriuscita acido fluoridrico della Solvay Fluor Italia Spa (Di giovedì 9 luglio 2020) Era l’alba quando la polizia locale ha comunicato ai veneziani una fuoriuscita di acido Fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera Alle ore 4:30 di oggi, giovedì 9 luglio, si è verificata una fuoriuscita di acido Fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera. La perdita, viene spiegato, era … L'articolo Porto Marghera, fuoriuscita acido Fluoridrico ... Leggi su chedonna

Venezia, incidente a Porto Marghera: acido fluoridrico fuoriesce dagli impianti Solvay Fluor Italia Spa. La centrale operativa della Polizia locale e la Protezione Civile del Comune di Venezia ...

Operai del turismo al capannone del petrolchimico. Filcams: «A ottobre sarà il disastro»

Non sono operai del polo industriale di Porto Marghera quelli in assemblea mercoledì 8 luglio al capannone del petrolchimico, ma lavoratori del turismo. Delegati e iscritti Filcams, la sigla Cgil del ...

