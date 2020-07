Pornostar Nicole Aniston si riduce il seno: “Il mio corpo non lo tollerava più” (FOTO) (Di giovedì 9 luglio 2020) “Quello che mi manca di dimensioni del seno lo compenso con entusiamo e salute. Posso saltare più in alto e correre più veloce. Parlando seriamente, non mi mancano le mie protesi. Finalmente dormo bene, la mia digestione è migliorata e la mia mobilità più ampia ha cambiato enormemente il mio allenamento e la mia resistenza”. Così Nicole Aniston, tra le più famose attrici nel mondo del porno, ha spiegato la decisione di ridursi il seno e di tornare alle dimensioni naturali. “Ho avuto grandi tette finte per quasi nove anni, e ora in una coppa B naturale, sono super felice della mia decisione di rimuoverle per la mia salute – scrive -. Il mio corpo non le tollerava ... Leggi su sportface

