Ponte Morandi, smentiti dalla Consulta i giornali che parlavano di “decreto Genova demolito e Autostrade usata come bancomat” (Di giovedì 9 luglio 2020) La sentenza della Corte costituzionale parla chiaro: la decisione del governo con il decreto Genova di non affidare la ricostruzione del Ponte Morandi ad Autostrade per l’Italia “è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto, in via precauzionale, a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del Ponte stesso”. Una manutenzione che, come ha ricordato solo due giorni fa l’Anac, era solamente “intorno al 27%” rispetto ai piani finanziari predisposti da Aspi. Il governo quindi aveva ragione e ora deve decidere sulla revoca della concessione alla società del gruppo Benetton. “Un ritardo colpevole“, scrive oggi Repubblica in un commento a firma ... Leggi su ilfattoquotidiano

