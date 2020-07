Ponte Futuro: “Il Puc è l’epilogo del fallimento di questa amministrazione” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di “Ponte Futuro” sul Puc: “Il Puc di Ponte (Bn), lo strumento urbanistico sostitutivo del vecchio Piano Regolatore è alla resa dei conti. Nella bozza del preliminare si legge tutto, e altro ancora sarà inserito all’ultimo momento. Già sono visibili le dissennate implementazioni per costruire altro, senza tener conto della storia recentissima che ha visto Ponte giungere alle cronache nazionali per problematiche ambientali serie e gravose. Non avete imparato nulla dalle lezioni che il territorio ci ha dato. Mai avremmo immaginato che concittadini tanto egoisti avrebbero preso il sopravvento. Mai avremmo pensato che tecnici che dovrebbero manifestare profonde competenze urbanistiche, per uno strumento così ... Leggi su anteprima24

ilfoglio_it : Il “paradosso” della gestione del Ponte e il populismo alla prova della realtà. Dopo le abiure di Tav e Tap, il M5s… - g_giuseppina : RT @ilfoglio_it: Il “paradosso” della gestione del Ponte e il populismo alla prova della realtà. Dopo le abiure di Tav e Tap, il M5s farà d… - Krazy9Kat : RT @tg2rai: Dopo la conferma del Governo sull'affidamento ad ASPI della gestione del nuovo ponte di Genova è arrivata ieri sera la decision… - Ettore572 : RT @tg2rai: Dopo la conferma del Governo sull'affidamento ad ASPI della gestione del nuovo ponte di Genova è arrivata ieri sera la decision… - tg2rai : Dopo la conferma del Governo sull'affidamento ad ASPI della gestione del nuovo ponte di Genova è arrivata ieri sera… -