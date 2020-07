Ponte di Genova, Renzi: «La gestione ai Benetton? Sapevano tutti che sarebbe andata così. È tardi per cacciarli» (Di giovedì 9 luglio 2020) «È il momento di passare dalle chiacchiere ai fatti. Dopo due anni non si può continuare ad urlare “revocheremo” o “cacceremo i Benetton”. Perché è molto semplice, ma impossibile da farsi: basta col populismo degli annunci». Il leader di Italia Viva Matteo Renzi non usa mezze misure e, in una intervista a La Stampa, dice la sua sulla revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. La gestione del nuovo Ponte Morandi Il tema è tornato sotto i riflettori dopo che ieri è stata diffusa la notizia che, in attesa di una decisione sulla concessione, il nuovo Ponte di Genova sarebbe stato affidato ad Aspi. «tutti Sapevano che la ... Leggi su open.online

