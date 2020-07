Polinesiani scoprirono i nativi americani già nel 1200, studio traccia mix genetico (Di giovedì 9 luglio 2020) I nativi americani potrebbero aver stabilito dei contatti con gli abitanti della Polinesia prima di quanto si pensasse in precedenza e seguendo un percorso più complesso, che coinvolge le isole della Polinesia orientale, proprio come aveva tentato di dimostrare l’esploratore norvegese Thor Heyerdahl. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature e condotto dagli esperti del Laboratorio Nacional de Genòmica para la Biodiversidad in Messico, presenta nuove prove a favore di tale teoria, secondo cui i primi punti di contatto potrebbero trovarsi in un arcipelago della Polinesia orientale.“La possibilità di contatti preistorici tra Polinesiani e nativi americani è molto dibattuta - afferma Andrès Moreno-Estrada - perché studi genomici ... Leggi su huffingtonpost

Analisi del DNA, 800 anni fa gli indigeni americani hanno avuto contatti con i polinesiani

Secondo nuovi studi indigeni americani e polinesiani hanno colmato vaste distese di mare aperto intorno al 1200 e si sono mescolati, lasciando prove schiaccianti del loro incontro nel DNA delle popola ...

