Pizza napoletana, lo scontro finale: forno a legna contro forno elettrico (Di giovedì 9 luglio 2020) Il dibattito infuria attorno alla storica decisione dell’Associazione Verace Pizza Napoletana che, con una sola pronuncia, sdogana di colpo anni e anni di consuetudini che sono valse all’Arte dei pizzaiuoli napoletani l’epocale riconoscimento Unesco quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Decisione che consente, appunto, l’utilizzo del forno elettrico per cuocere la «vera pizza napoletana». Le virgolette sono d’obbligo e l’apertura lascia quanto meno il diritto di rimanere perplessi. Qualcuno prova a giustificarla pur di tendere una mano a quegli imprenditori che, per ragioni di costi, di opportunità e di spazi, non siano eventualmente in grado di installare il più classico dei forni a legna. I fondamentalisti del disco di pasta più amato del mondo, invece, dal canto loro inorridiscono e addirittura insorgono. Perché al di là del risultato finale, sarebbe l’intero universo pizza a uscirne stravolto. Dalle atmosfere, ai profumi, fino ad arrivare agli artigiani campani, famosi tra le altre cose anche per la produzione dei forni tradizionali. E addirittura oltre. Al centro e tutt’intorno al cuore, cioè, di un processo che non è banale cottura, bensì quasi romanzo appassionato di cultura, di storia e di amore. Quello che ha per protagonista, all’ombra del Vesuvio e ovunque, la pizza. Polemiche e voci di un fenomeno che va ben al di là del cibo. La prima è quella di Alessandro Condurro, giovane erede nonché visionario artefice dell’internazionalizzazione dell’ultracentenaria Antica Pizzeria da Michele (1870): «Il vantaggio di un forno elettrico sta nella facilità di utilizzo», fissa sùbito il primo paletto. «Al suo interno il calore è uniforme e dunque non è necessario girare continuamente la pizza per avvicinarla a una fiamma». In buona sostanza, «anche il fornaio non deve essere esperto per poter lavorare». Sottolinea poi che «per avere la stessa resa di un forno a legna basta idratare leggermente di più l’impasto e aumentare di poco olio e pomodoro, in modo da non seccare la pizza». Conclude, però scegliendo la legna: «Ovviamente, come “Da Michele” e “Michele in the World” resteremo sempre legati alla tradizione e, laddove possibile, preferiremo comunque il caro vecchio forno a legna. Fa parte del nostro essere. Le movenze del fornaio, che gira la pizza sulla fiamma e tiene il forno a temperatura, affascinano almeno quanto quelle del pizzaiolo sul bancone, per cui per noi tutto questo resta assolutamente fondamentale, praticamente imprescindibile». Gli fa eco ma allo stesso tempo apre a scenari più vasti Antimo Caputo, titolare dell’omonimo Mulino di Napoli che da cento anni le pizzerie le rifornisce con la propria farina. «La maestria dei pizzaiuoli e dei fornai napoletani è inarrivabile», esordisce fiero e senza mezzi termini. «Sono loro che con la loro Arte sono valsi la corona Unesco e nessuno potrà mai metterla in discussione in nessun modo», rimarca ancora. Fino ad arrivare, però…a un però. «Eppure anche l’evoluzione è una necessità. Vi immaginate gli chef stellati al guinzaglio corto e stretto di tecniche vecchie? Costretti, cioè, a lavorare con una padella e con un coperchio? La cucina si è aggiornata, si è letteralmente trasformata. Perché mai non potrebbe aggiornarsi la pizza? Almeno provarci. Forno a legna, insomma. Restare fedeli al passato. Ma senza sbattere la porta in faccia al futuro. Al contrario, lasciandola più che socchiusa: aperta». Nel frattempo, la contesa fa già il giro del mondo e arriva fino a New York. Da uno scugnizzo “doc” che è Ciro Iovine di Song’ E Napule. Pizzaiolo coraggioso che, con una Grande Mela in piena paralisi coronavirus, ha deciso di buttare cuore e sogni oltre l’ostacolo, al punto da ristrutturare il suo locale. Forno compreso, naturalmente. «La pizza napoletana “È” il forno a legna. Non scherziamo», apre e chiude il discorso. «Specie qua in America, più che nel Made in Italy, io credo nel Made in Naples. Noi siamo questo, non si può, di colpo, stravolgere tutto. Certe manovre sanno più di marketing che non di passione». E voi che cosa ne pensate: riuscireste a sentirvi veramente a Napoli mangiando una pizza cotta…dentro a un forno elettrico? Leggi su vanityfair

