Pio Albergo Trivulzio, “durante l’epidemia assente il 65% del personale e tamponi solo a 1 su 5”: la relazione dei commissari regionali (Di giovedì 9 luglio 2020) Elevato tasso di assenteismo “anche prima dell’emergenza sanitaria” e ritardi sia nell’approvvigionamento di dispositivi di protezione, “problema comune” durante l’emergenza, sia negli interventi di messa in sicurezza della struttura. Sono le conclusioni, scritte nero su bianco in una relazione, della commissione di inchiesta regionale sulla gestione dell’epidemia da coronavirus all’interno del Pio Albergo Trivulzio, anticipate dal Corriere della Sera, che saranno presentate oggi in conferenza stampa in Regione Lombardia. I risultati sono stati trasmessi anche alla Procura di Milano che sta indagando per epidemia e omicidio colposi proprio sulle morti all’interno residenza per anziani durante l’emergenza. I documenti, quindi, raccolti dai ... Leggi su ilfattoquotidiano

