Pierluigi Diaco lascia i social: ‘Raggiunto il punto di non ritorno’ (Di giovedì 9 luglio 2020) Volente o nolente Pierluigi Diaco è il personaggio televisivo di questa prima parte d’estate 2020. Il conduttore di Io e te infatti ha prima riempito pagine di siti web con i suoi atteggiamenti poco simpatici nei confronti degli ospiti e della squadra di lavoro del programma pomeridiano in onda su Rai 1, poi c’è stato il caso della supposta lite con Alberto Matano smentita da Diaco stesso sui social. Ora il giornalista torna a far parlare con una decisione presa nelle ultime ore: quella di sparire proprio dai social network. Io e te, le lacrime di Pierluigi Diaco con Flavio Insinna: ‘Chiedevo aiuto’ Perché Pierluigi Diaco lascia i social Lo stesso ... Leggi su tvzap.kataweb

