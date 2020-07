Perché il governo ha affidato il nuovo Ponte di Genova ad Autostrade? (Di giovedì 9 luglio 2020) Il nuovo Ponte di Genova affidato ad Autostrade. Perché? Il rischio era quello di bloccare un’opera pronta ad essere collaudata e aperta al pubblico. Non ci sono dubbi che l’8 luglio 2020 la notizia del giorno è la decisione del governo di affidare il nuovo Ponte di Genova ad Autostrade. Una scelta a sorpresa ma probabilmente necessaria per non vanificare quanto fatto in questo momento per la ricostruzione e per rimediare ai continui rinvii di una partita – quelle delle concessioni – che andava aperta e chiusa molto prima. Db Genova 28/06/2020 – Ponte Morandi / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Ponte MorandiIl ... Leggi su newsmondo

