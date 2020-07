Per Lozano voti tra il 6,5 e il 7,5. “Il Napoli ci pensi bene prima di venderlo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Un’ampia promozione da parte dei quotidiani per Lozano dopo la prestazione (con gol) di ieri contro il Genoa. I voti vanno dal 6,5 di Corriere dello Sport e Corriere della Sera al 7,5 di Repubblica, passando per il 7 di Gazzetta e Mattino. Per il Corriere dello Sport, Lozano “costringerà a rivedere i piani del mercato: uno come lui, al di là del gol, non si lascia andar via senza rifletterci. Ha uno scatto alla Carl Lewis e spacca la partita e anche il Genoa”. La Gazzetta lo giudica il migliore tra gli azzurri visti ieri a Marassi: “Meriterebbe maggiore continuità, adesso che ha ritrovato la voglia di fare. Entra e dopo 2’ segna il gol vincente”. Il Mattino elogia il suo gol e la progressione delle ultime giornate. “Per il messicano stavolta più di mezz’ora di ... Leggi su ilnapolista

