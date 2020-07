Pelonzi: favorevoli al nuovo stadio, no braccio di ferro politico (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “Noi votammo contro lo stadio, e fummo anche contestati nel 2017 per questo. Il voto contrario personalmente lo basai sul rapporto tra cubatura privata e opere pubbliche a carico del proponente, e poi anche per il tema legato alla viabilita’. Dal 2017 ad oggi sono cambiate un po’ di cose. Sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico: il no alle Olimpiadi ha eliminato la possibilita’ di fare opere a Roma da qui a non so quando. Noi non affrontiamo la vicenda dal punto di vista demagogico, ma dal punto di vista tecnico: leggeremo attentamente tutte le carte prima di maturare la nostra posizione. Io sono il piu’ grande avversario politico del progetto della Raggi, lo sapete, ma lo rileggero’ senza preconcetti con la speranza che la sindaca non presenti lo stesso progetto ... Leggi su romadailynews

