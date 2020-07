Pellegrini sarà il nuovo tecnico del Real Betis: l’annuncio ufficiale (Di giovedì 9 luglio 2020) Manuel Pellegrini è ufficialmente il nuovo allenatore del Real Betis: l’incarico inizierà al termine della stagione 2019/20 Manuel Pellegrini sarà il nuovo allenatore del Real Betis, a cui si è legato con un contratto di tre anni fino al 30 giugno 2023. L’annuncio ufficiale è arrivato dal club basco. L’ex West Ham inizierà la nuova avventura in Liga a partire dalla prossima stagione. 📣 OFICIAL Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada 🤝🆕💚 ¡Bienvenido! 👋🇨🇱 ➡ https://t.co/Yn8vyu9gO1 ... Leggi su calcionews24

