Peggio di Renzi. I precari della scuola bocciano Lucia Azzolina (Di giovedì 9 luglio 2020) “Stanno facendo Peggio della Buona scuola di Renzi. Chiediamo la stabilizzazione di 80 mila precari, non vogliamo contratti a termine”. I precari della scuola alzano la voce. Manifestazione sotto il Ministero dell'Istruzione e a piazza Colonna. “Siamo vittima di un governo tiranno”, recitano gli striscioni. “Siamo ancora una volta in piazza per ribadire che chi ha 36 mesi di servizio deve essere stabilizzato. Chiediamo un concorso per titoli e servizi per andare in ruolo dal primo settembre e sopperire così alla carenza cronica di docenti della scuola pubblica italiana”, afferma Pasquale Vespa, presidente dell'Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. ... Leggi su iltempo

