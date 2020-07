Parigi, ecco il primo cinema galleggiante del mondo (Di giovedì 9 luglio 2020) Il drive-in è un’invenzione che risale agli anni ’20 e che ha riscosso tantissimo successo per il modo diverso di fare cinema, ora ecco la nuova versione Modello di cinema in acqua (Fonte foto: web)Voglia di novità? Ormai il drive-in può dirsi superato, proprio a pochi passi dal centesimo compleanno. Da quest’estate, a Parigi, si andrà al cinema in acqua. Precisamente, ci si dovrà recare presso il Bassin de la Villette per partecipare al primo cinema galleggiante eco-sostenibile della storia. L’esordio storico del nuovo modo di fare cinema, nel senso di modo in cui recarcisi, avverrà all’interno della famosa rassegna di eventi estivi ... Leggi su chenews

Trattiamo qui di seguito un tema complesso, dibattuto e affascinante che riguarda la storia del dipinto noto con il titolo di Salvator Mundi attribuito a Leonardo e oggetto di riflessioni da parte di ...

Teatro: a Verbania doppio spettacolo de "I Legnanesi"

Così, già nella prima scena, Mabilia (Enrico Dalceri), chic più che mai - come si conviene a un viaggio a Parigi - ammira la Gioconda insieme ... Il tempo di un gioco di luci, ed ecco la famiglia ...

