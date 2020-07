Panatta: «Mio padre sarebbe orgoglioso di me. Non abbiamo mai litigato, era un uomo molto buono» (Di giovedì 9 luglio 2020) Oggi Adriano Panatta compie 70 anni. La Repubblica lo intervista. Si dice contento di aver reso il tennis popolare. «Ai miei tempi il tennis era come un giardino insormontabile, un mondo molto chiuso. La classe media e la classe operaia mai pensavano di potervi accedere e far giocare a tennis i propri figli». Racconta di essere rimasto quello che era vent’anni fa. Di aver conservato l’umiltà. «Semplicemente non ho mai pensato di essere chissà chi. È bastato solo usare il cervello, sono sempre rimasto me stesso: quello che pensavo vent’anni fa lo penso anche adesso. Capisco che oggi basta vincere due partite e l’ultimo str**o va in televisione a pontificare. Ma non è mai stato il mio caso». Il merito è stato dell’educazione ricevuta in famiglia e del suo carattere. ... Leggi su ilnapolista

