Pamela Camassa Instagram, look estivo davvero “audace”: «Che bel buongiorno!» (Di giovedì 9 luglio 2020) look decisamente originale, quello scelto da Pamela Camassa nel suo ultimo post su Instagram. La vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities ha completamente catturato l’attenzione dei suoi oltre 389 mila followers con il suo outfit estivo. Non c’è nulla da fare, la Camassa ha un corpo perfetto con tutte le curve al punto giusto che non passa decisamente inosservato. Davanti a tanta meraviglia la fantasia dei suoi ammiratori ha creato dei veri e proprio film. In pochissimo tempo il post è stato invaso da una marea di like e commenti. Per la bella Pamela i complimenti ogni volta sono infiniti: le basta davvero poco per risultare irresistibile. Leggi anche –> Pamela Camassa ... Leggi su urbanpost

cialdea : @sachalunatici Ma la bionda è Pamela Camassa? - zazoomblog : Filippo Bisciglia il retroscena sulla compagna Pamela Camassa: “L’ho quasi tradita ma…” - #Filippo #Bisciglia… - lontanissimo_ : RT @TRASHPERSON18: La Talpa 3 (2008): la squalifica di Pamela Camassa per colpa di Filippo Bisciglia - soloversacexme : RT @TRASHPERSON18: La Talpa 3 (2008): la squalifica di Pamela Camassa per colpa di Filippo Bisciglia - cubogio : RT @TRASHPERSON18: La Talpa 3 (2008): la squalifica di Pamela Camassa per colpa di Filippo Bisciglia -