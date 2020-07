Palermo, papà disoccupato e figlia autistica: “Cerco lavoro” (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Papà di una bambina autistica e senza lavoro. È l’appello lanciato sui social e condiviso da migliaia di persone su Facebook. Alfonso chiede solo un lavoro per poter mantenere la famiglia e poter curare la figlia Ketty. Sono di Palermo e ho una bambina autistica di 9 anni che vuole stare con il suo papà. Ma il suo papà non lavora. Siamo abbandonati da tutti e non abbiamo sostegno da parte di nessuno. Siamo in lista d’attesa per le terapie da tempo. Alfonso chiede un lavoro e nient’altro. Sono tante le spese che deve affrontare per il sostentamento della famiglia e per le cure necessarie per la bambina. Il VIDEO è stato condiviso anche dalla Iena Palermitana Ismaele La Vardera. “Quando ho visto questo VIDEO mi sono commosso ... Leggi su direttasicilia

