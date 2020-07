Oxfam, il nuovo rapporto: “Dopo la pandemia 270 milioni di persone potrebbero soffrire la fame: più vittime di quelle provocate dal virus” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il virus della fame è più letale della pandemia. Perché sale in modo esponenziale il numero di persone che saranno colpite da fame estrema per l’impatto della pandemia: sono 121 milioni in più rispetto al 2019, con un aumento dell’82 per cento. Ed entro la fine del 2020, 12mila persone al giorno potrebbero morire proprio a causa della fame innescata dal Covid-19. Potenzialmente più di quanti ne stia uccidendo il virus, che sino ad oggi ha fatto registrare un tasso di mortalità media di circa 10mila vittime al giorno nel mondo. È quanto denuncia Oxfam con il rapporto ‘Il virus della fame’. ... Leggi su ilfattoquotidiano

