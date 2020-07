Ostia – Movida violenta a Via Namaziano e Piazza Tor San Michele (Di giovedì 9 luglio 2020) Ostia – Movida violenta a Via Namaziano e Piazza Tor San Michele – Risse, schiamazzi, cassonetti bruciati, una Piazza ridotta a latrina tutte le mattine e infine una quindicina di auto dei residenti che nella scorsa notte hanno subito il taglieggiamento delle gomme. Questa è via Rutilio Namaziano e Piazza Tor San Michele, a Ostia, “una terra di nessuno, da anni abbandonata al degrado e all’insicurezza, dove i residenti hanno paura ad uscire e a rientrare in casa perché la Movida notturna, oltre ad impedire il riposo, è sempre più pericolosa”. A denunciarlo è il comitato spontaneo di Piazza Tor San ... Leggi su romadailynews

ilfaroonline : Ostia, #movida selvaggia in via Namaziano: squarciate le gomme di 15 auto - AGR_web : Ostia, movida violenta, 'puniti' i residenti, tagliate le gomme alle auto Risse, schiamazzi, cassonetti bruciati, u… - PatimoStefano : OSTIA: MOVIDA VIOLENTA A VIA NAMAZIANO E PIAZZA TOR SAN MICHELE. NELLA NOTTE TAGLIEGGIATE 15 AUTO - barinewstv : OSTIA: MOVIDA VIOLENTA A VIA NAMAZIANO E PIAZZA TOR SAN MICHELE. NELLA NOTTE TAGLIEGGIATE 15 AUTO - CorriereQ : OSTIA: MOVIDA VIOLENTA A VIA NAMAZIANO E PIAZZA TOR SAN MICHELE. NELLA NOTTE TAGLIEGGIATE 15 AUTO -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Movida Ostia, movida selvaggia in via Namaziano: squarciate le gomme di 15 auto IlFaroOnline.it Ostia e la movida ‘violenta’: risse, schiamazzi, cassonetti bruciati. Nella notte taglieggiate 15 auto

‘Risse, schiamazzi, cassonetti bruciati, una piazza ridotta a latrina tutte le mattine e infine una quindicina di auto dei residenti che nella scorsa notte hanno subito il taglieggiamento delle gomme.

Ostia, movida violenta a piazza Tor San Michele. Nella notte vandalizzate 15 auto

Un progetto che il comitato spontaneo di residenti ha momentaneamente bloccato, poichè tale iniziativa non prevedeva alcun miglioramento del quartiere ma soltanto la possibilità fino alle due di notte ...

‘Risse, schiamazzi, cassonetti bruciati, una piazza ridotta a latrina tutte le mattine e infine una quindicina di auto dei residenti che nella scorsa notte hanno subito il taglieggiamento delle gomme.Un progetto che il comitato spontaneo di residenti ha momentaneamente bloccato, poichè tale iniziativa non prevedeva alcun miglioramento del quartiere ma soltanto la possibilità fino alle due di notte ...