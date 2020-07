Ospedale Sant’Agata, Maglione: “Incontrerò Ferrante per discutere del futuro della struttura” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Pasquale Maglione, deputato e portavoce del Movimento Cinque Stelle. “L’Ospedale di Sant’Agata dei Goti potrebbe essere fondamentale nel contenimento di una eventuale seconda ondata di contagi e a prescindere dall’epidemia, come abbiamo avuto modo di ribadire nei mesi scorsi, è una struttura necessaria per tutta l’area afferente alla cittadina. Per questo motivo, oggi ho scritto a Mario Ferrante, manager del ‘San Pio’ di Benevento, per chiedere un sopralluogo presso il presidio ospedaliero e un confronto sulle prospettive che l’azienda che dirige ha immaginato per l’Ospedale. Ricordo che la struttura, grazie all’intervento ... Leggi su anteprima24

