Osimhen allo scoperto: “Sogno di vincere la Champions League. Mi hanno cercato Juventus e Inter” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Napoli lo cerca, lo vuole, e Viktor Osimhen non dice no. Ma neppure si sbilancia sul proprio futuro. Anzi. Parlando al podcast The Out of Home, l'attaccante del Lille ha parlato dei suoi sogni e delle suggestioni di mercato che lo vorrebbero in Italia ma anche di un'infanzia difficile che lo ha visto in grosse difficoltà non solo economiche.Osimhen: "Voglio vincere la Champions League"caption id="attachment 988331" align="alignnone" width="594" Osimhen (getty images)/caption"Tra le aspirazioni che ho per la mia carriera c'è quella di giocare in uno dei più importanti club del mondo, vincere la Champions League, vincere qualcosa con la Nigeria. Voglio vincere, spero che non sia un ... Leggi su itasportpress

Roberta_Siro : RT @ItaSportPress: Osimhen allo scoperto: 'Sogno di vincere la Champions League. Mi hanno cercato Juventus e Inter' - - ItaSportPress : Osimhen allo scoperto: 'Sogno di vincere la Champions League. Mi hanno cercato Juventus e Inter' -… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Gattuso allo scoperto: “Quando arriverà #Osimhen vi spiegherò la differenza con #Milik” Sul polacco: 'Bisogn… - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Gattuso allo scoperto: “Quando arriverà #Osimhen vi spiegherò la differenza con #Milik” Sul polacco: 'Bisogn… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Gattuso allo scoperto: “Quando arriverà #Osimhen vi spiegherò la differenza con #Milik” Sul polacco: 'Bisogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen allo Osimhen allo scoperto: “Sogno di vincere la Champions League. Mi hanno cercato Juventus e Inter” ItaSportPress Lille, 14:42

Questi gli obiettivi di Viktor Osimhen, attaccante del Lille ... poi ho fatto una buona stagione allo Charleroi e mi ha preso il Lille".

Osimhen racconta la sua infanzia: "Mamma morì, papà perse il lavoro. Dovetti vendere acqua in strada..."

Victor Osimhen, attaccante del Lille e grande obiettivo di mercato del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista - risalente allo scorso maggio - pubblicata qualche giorno fa tramite il podcast 'The ...

Questi gli obiettivi di Viktor Osimhen, attaccante del Lille ... poi ho fatto una buona stagione allo Charleroi e mi ha preso il Lille".Victor Osimhen, attaccante del Lille e grande obiettivo di mercato del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista - risalente allo scorso maggio - pubblicata qualche giorno fa tramite il podcast 'The ...