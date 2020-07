Orsi in Trentino, M49 castrato. La Provincia: “Farmaci? No, solo integratori”. Battaglia degli animalisti: “Fugatti fa gli interessi delle lobby” (Di giovedì 9 luglio 2020) M49 e JJ4, Papillon e Gaia. Due Orsi, due destini incrociati. Il primo, da qualche mese nel rifugio per animali difficili al Casteler, vicino a Trento, dopo una caccia durata quasi un anno, è stato sottoposto a castrazione, come ha confermato l’assessore Provinciale Giulia Zanotelli, rispondendo a un’interrogazione. “Sì, è avvenuta l’operazione di castrazione, si tratta di una prassi per gli animali detenuti in cattività”. Il secondo plantigrado, invece, è ancora libero, ma su di lui pende un’ordinanza del governatore Maurizio Fugatti che autorizza l’abbattimento, dopo che alcune settimane fa ha attaccato due cacciatori. Per entrambi sono mobilitati gli ambientalisti che hanno dato vita a una manifestazione a Trento per chiedere che l’ordine riguardante il destino di Gaia ... Leggi su ilfattoquotidiano

