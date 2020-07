Oroscopo 9 luglio 2020: ritorni dal passato per Capricorno, Toro occhio alle finanze (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Oroscopo del 9 luglio 2020 esorta i Toro a prestare maggiore attenzione alla sfera economica. I Capricorno, invece, potrebbero subire il ritorno di qualcuno dal passato Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Cercate di mantenere la calma per la giornata odierna. Potrebbe esserci il rischio di incorrere in qualche discussione con le persone che vi circondano. Nella coppia siete molto protettivi, a tratti possessivi. Se non volete rischiare di perdere chi amate, evitate di stargli troppo addosso. Toro. C’è qualche problema in entrata per quanto riguarda le finanze. Cercate di non fare sprechi e di spendere solo il minimo indispensabile. In amore, invece, c’è una bella ripresa per quanto riguarda le ... Leggi su kontrokultura

