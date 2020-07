Ore di paura per l’attrice: scomparsa al lago. Ritrovato solo in barca il figlio di 4 anni (Di giovedì 9 luglio 2020) Ansia e preoccupazione per l’attrice, scomparsa durante una gita con il figlio di 4 anni. Madre e figlio avevano preso in affitto una barca per uscire a nuotare sul lago Piru, in California e quando la 33enne e il bambino non hanno riportato indietro l’imbarcazione all’orario prestabilito, lo staff addetto al noleggio è uscito a cercarli. Il piccolo è stato Ritrovato ma lei no. Josey Dorswy, questo il nome del bimbo che come detto ha solo 4 anni, era solo a bordo della barca. Della mamma invece non c’era traccia. E, uscita la notizia, è subito montata la paura per Naya Rivera, attrice 33enne della nota serie tv Glee che, come ... Leggi su caffeinamagazine

