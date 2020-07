Ora il rischio sono gli sfratti! Federcasa, 1.5 milioni di famiglie con disagio abitativo (Di giovedì 9 luglio 2020) Preoccupante l’allarme lanciato da Federcasa in occasione dell’Assemblea nazionale. Il Coronavirus ha aggravato una situazione già drammatica; 1 milione e 475mila famiglie italiane a basso reddito presentano disagio abitativo. La federazione ha commissionato all’Istituto Nomisma uno studio – Dimensione del disagio abitativo pre e post emergenza Covid-19 – che fornisce uno spaccato tragico: sul totale, 783 mila si trovano in condizione di disagio acuto e 692mila disagio grave. Mentre su 1 milione e 475mila, 320mila famiglie vivono in una casa di proprietà e sul loro reddito grava la rata mensile del mutuo compresa tra i 380 e i 450 euro, 1 milione 150mila famiglie ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Ora rischio Omofobia: Cvx, nessun rischio libertà - Ultima Ora Agenzia ANSA Sciopero: domani a Roma a rischio metro, bus e tram. Orari e fasce di garanzia

L'organizzazione sindacale Faisa Cisal ha proclamato uno sciopero di 24 ore, con rispetto delle fasce di garanzia, in Atac. Dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 e sino al termine del servizio diurno, ...

Rischia l’uso delle gambe dopo un tuffo: 15enne del Vesuviano operato

Sono migliori le notizie sul 15enne che aveva riportato delle fratture vertebrali dopo essersi tuffato in spiaggia a Meta. Il giovane, come riportato da Positano News che sta seguendo il caso da vicin ...

