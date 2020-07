“Onoriamo gli ultras scomparsi”: l’omaggio dei genoani a Ciro Esposito (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Un gesto davvero molto bello quello dei tifosi del Genoa prima della gara contro il Napoli, vinta 2-1 dagli uomini di Gattuso. Le due tifoserie, si sa, da poco più di un anno hanno sciolto lo storico gemellaggio datato 1982 e durato quasi 37 anni, ma il gesto fatto ieri sera dai genoani va oltre. “Ciro Vive”, recitava uno striscione per omaggiare la memoria di Ciro Esposito, tifoso azzurro morto nel 2014 in seguito a un agguato degli ultras romani prima del match contro la Fiorentina in Coppa Italia. I supporters rossoblu si sono radunati in una strada adiacente lo stadio Luigi Ferraris, prima dell’atteso incontro dei grifoni contro il Napoli e hanno voluto ricordare il tifoso napoletano a modo loro. Cori, ... Leggi su anteprima24

