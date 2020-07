Omicidio Cerciello Rega, Elder intercettato in carcere: “Mi hanno picchiato dopo l’arresto”. Nessuna traccia nelle perizie dei medici (Di giovedì 9 luglio 2020) “Mi hanno picchiato in caserma”. Ma le visite di medici e garanti lo smentiscono. Ci sono diverse perizie che sembrano confutare le affermazioni di Finnegan Lee Elder, l’ormai 20enne americano che nella notte fra il 25 e 26 agosto 2019 ha inflitto 11 coltellate, uccidendolo, al vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Elder, intercettato in carcere a colloquio col padre, sostiene di essere stato “menato di brutto” dai carabinieri durante il primissimo periodo di detenzione presso la caserma dei carabinieri di via In Selci, prima di essere trasferito in carcere. “Mi hanno detto che mi avrebbero dato 40 anni se non gli davo la password del ... Leggi su ilfattoquotidiano

