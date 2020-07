Nuovo ponte Genova: “Commissariare l’Aspi”, la soluzione auspicata dal viceministro Cancelleri (Di giovedì 9 luglio 2020) “Sono più di 4 mesi che diciamo che saremmo arrivati all’inaugurazione e che senza sapere a chi darlo sarebbe diventato un grande problema per il governo. Il grido di allarme lanciato in questi mesi è stato poco ascoltato, adesso siamo arrivati alle battute finali e si deve prendere una decisione” dunque, ”Il governo deve intervenire immediatamente, scrivendo la parola fine a questa vicenda che è davvero arrivata a battute finali. Non possiamo più aspettare“. Così stamane Giovanni Cancelleri, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervento su Radio Anch’io a proposito della vicenda Aspi del Nuovo ponte di Genova, e della sua gestione. Cancelleri: “Stiamo valutando il commissariamento” Il ... Leggi su italiasera

“Conta solo la revoca”. Inizia così il lungo post di Alessandro Di Battista sulla vicenda del ponte di Genova. Il polverone è partito ieri, quando la ministra De Micheli ha annunciato che la gestione ...

(ANSA) – MILANO, 09 LUG – Piazza Affari dopo un avvio positivo, va in calo (Ftse Mib -0,5%) . Nella seduta è protagonista, in negativo, Atlantia, finita due volte in asta di volatilità (e poi agli sca ...

