Nuovo Ponte di Genova, dalle Pmi forniture per 160 milioni di euro (Di giovedì 9 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Quasi 330 imprese medie e soprattutto piccole da tutta l'Italia, per un valore delle forniture che supera i 160 milioni di euro, quasi l'80% del valore complessivo della commessa. Sono i numeri che raccontano il mondo della filiera italiana che, coordinato dal Gruppo Webuild insieme a Fincantieri, ha contribuito alla realizzazione del Nuovo Ponte di Genova “e permesso di sperimentare un modello virtuoso di valorizzazione delle competenze di un settore in profonda crisi, che il Gruppo Webuild intende consolidare e far ripartire con l'operazione industriale Progetto Italia”, si legge in una nota.“Eccellenze che esprimono la migliore qualità che il Made in Italy ha prodotto nel mondo delle infrastrutture, e che il Gruppo punta a rendere ... Leggi su iltempo

