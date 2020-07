Nuovi giochi PS4 Hits in offerta: i migliori sconti del 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) La già grande famiglia di giochi PS4 continua a crescere. Nonostante si avvicini a passi da gigante l'attesissimo debutto di PlayStation 5 - la console next-gen di casa Sony sarà lanciata sul mercato in tempo per le festività natalizie del 2020 -, la compagnia giapponese continua infatti a supportare la piattaforma regina di vendite dell'attuale generazione. Pensiamo alla recente pubblicazione di The Last of Us Part 2, vero e proprio capolavoro survival dai ragazzi di Naughty Dog - qui per recuperare la nostra recensione -, o ancora a quella assai imminente di Ghost of Tsushima, avventura dal sapore decisamente orientale confezionata invece da Sucker Punch - sempre in esclusiva su PlayStation 4 e sulla più potente PlayStation 4 Pro. amazon box="B07JN6Q2FL" Non solo, a sette anni dalla prima apparizione nei negozi, è logico che ... Leggi su optimagazine

