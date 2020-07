Novità da Facebook: un’unica piattaforma per le app (Di giovedì 9 luglio 2020) La notizia arriva dallo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, che ha postato la scoperta su Twitter. Sembra che ci saranno delle novità nel mondo di Facebook. Analizzando il codice delle versioni beta di WhatsApp, Instagram e Messenger, lo sviluppatore ha infatti trovato alcuni indizi sul nuovo progetto di Facebook. Presto potremmo avere un’unica piattaforma di comunicazione per le tre app. Una sola piattaforma: cosa cambierebbe? Senza dubbio, le perplessità sono molte, soprattutto per la complessità del progetto, a partire dalla protezione della privacy degli utenti. Anche se per il momento, sembra che su questo non ci sia di che preoccuparsi. Lo stesso Zuckerberg aveva già annunciato la sua idea di una comunicazione tra le tre applicazioni. Ci vorrà del tempo, anche ... Leggi su quotidianpost

GiuseppeConteIT : A partire da oggi scattano alcune novità che miglioreranno la vita dei cittadini e delle famiglie, e che contribuir… - Mov5Stelle : Facciamo il punto sul #Superbonus 110% Il nostro portavoce al Senato @GianlucaVasto spiega le novità che riguarda… - riccardo_fra : Ho un’importante novità da comunicarvi: è stato approvato l’emendamento che estende il #Superbonus al 110% anche al… - Pianeta_Design : Tutte le novità del catalogo firmato Zara Home 2020. Le... Confrontati o chiedi consigli agli esperti e utenti del… - StefanoBlancone : ?? Marketing: semplice e pratico! ? -

Ultime Notizie dalla rete : Novità Facebook Facebook News, ecco come funziona l’edicola del social network Corriere della Sera