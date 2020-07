Notizie del giorno – Muore in mare campione del mondo, intreccio di gossip nel calcio, Diaconale alla riscossa (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Notizie più importanti della giornata di ieri, mercoledì 8 luglio. Muore IN mare campione DEL mondo – Una tragedia ha sconvolto il mondo dello sport. E’ morto Alex Pullin, due volte campione del mondo di snowboard. Il triste episodio si è verificato in Australia. Il ragazzo stava facendo pesca subacquea in apnea e come riporta la BBC sarebbe stato trovato privo di sensi sott’acqua da un subacqueo. Poi l’intervento dei bagnini e successivamente dei paramedici. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, aveva appena 32 anni. Era nato a Mansfield nello stato australiano di Victoria, era soprannominato “Chumpy” ed era stato il portabandiera dell’Australia alle Olimpiadi ... Leggi su calcioweb.eu

marcocappato : Nemmeno uno dei partiti in Parlamento ha voluto discutere di eutanasia, da 7 anni. Il 27 luglio sarà il Tribunale… - Mov5Stelle : Buone notizie per i nostri #VigilidelFuoco. Siamo riusciti a inserire la norma che equipara gli stipendi dei Vigil… - Agenzia_Ansa : Indagine di #Bankitalia, colpito il reddito di metà della popolazione. Impatto del lockdown più severo per i lavora… - EmanuelePigni : Brutte notizie per il bullo del Papeete. #maipiùsalvinismo Lega e Pd divisi da soli due punti. Il sondaggio Ixè - MakeDavero : RT @marcocappato: Nemmeno uno dei partiti in Parlamento ha voluto discutere di eutanasia, da 7 anni. Il 27 luglio sarà il Tribunale di Mas… -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del TG Veneto News: le notizie del 8 luglio 2020 Televenezia Juventus, il Coronavirus ha fatto crollare gli incassi

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha stravolto inevitabilmente il mondo del calcio che, dopo la ripartenza, deve al momento fare a meno della presenza dei tifosi sugli spalti. Una situazione che ha pesa ...

Lombardia, caso camici: indagato il cognato del governatore Fontana

Andrea Dini, titolare della società Dama srl e cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana, e Filippo Bongiovanni, direttore generale della società Aria, la centrale di acquisti regionale, ...

TORINO- L’emergenza Coronavirus ha stravolto inevitabilmente il mondo del calcio che, dopo la ripartenza, deve al momento fare a meno della presenza dei tifosi sugli spalti. Una situazione che ha pesa ...Andrea Dini, titolare della società Dama srl e cognato del governatore della Lombardia Attilio Fontana, e Filippo Bongiovanni, direttore generale della società Aria, la centrale di acquisti regionale, ...