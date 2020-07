Nintendo ha rafforzato il successo delle sue più grandi IP grazie ai giochi per mobile (Di giovedì 9 luglio 2020) La line-up di giochi per mobile di Nintendo consolida il successo delle IP dell'azienda, attirando un nuovo pubblico verso i suoi giochi Switch.Questo è secondo Shuntaro Furukawa, presidente della compagnia, che ha parlato di giochi mobile in una recente sessione di domande e risposte con gli investitori. Anche se queste iniziative potrebbero non essere molto redditizie rispetto ai profitti realizzati tramite l'eShop, questi giochi sono ponti per quel pubblico che potrebbe non avere familiarità con Nintendo. "Ad esempio", ha detto, "abbiamo ampliato la fan base per IP di Nintendo come Animal Crossing, Fire Emblem e Mario Kart, e così facendo abbiamo aumentato i nostri punti di ... Leggi su eurogamer

