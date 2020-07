Nina Moric, la foto con la nuova fiamma: “Sono sulla strada che ho scelto” (Di giovedì 9 luglio 2020) Si infittisce il mistero attorno all’identità dell’uomo che sta facendo battere il cuore di Nina Moric. La modella ha già infuocato la piazza dei social postando una foto di coppia pochi giorni fa, con tanto di didascalia passionale. Ieri sul profilo Instagram di Moric è comparso un nuovo scatto: ancora una volta, nessun indizio circa il nome della sua nuova fiamma. Nina Moric e il fidanzato misterioso I volti vicini, gli occhi chiusi nell’istante prima di scambiarsi un tenero bacio: il romanticismo fa da padrone nella fotografia postata da Nina Moric. “Non so dove sto andando, ma sono sulla strada che ho scelto io”, ... Leggi su thesocialpost

_xxzaynsmjle_ : @antartid3 non incontro i miei amici per strada, figurati le persone famose, ah va bè però settimana scorsa ho vist… - hausofnada : @_Alessio_88 Nina Moric, Luigi Mario e Loredana Favoloso - ElettroFerry : RT @soffiamisulcuor: #KanyeWest che si candida come presidente degli Stati Uniti . #Belen e Nina Moric che hanno fatto pace . Questo 2020… - gdzingaro : RT @dea_channel: un bellissimo scatto della divina Nina Moric ?????????? - infoitcultura : Nina Moric e la FOTO censurata, mai vista prima d’ora -