Nina Moric dedica al nuovo compagno, ma i fan sbottano: "Cos'hai in mezzo alle…" (FOTO) (Di giovedì 9 luglio 2020) La showgirl Nina Moric pare, finalmente, aver trovato un nuovo compagno. Dopo le innumerevoli peripezie vissute con Luigi Favoloso, la donna sembra finalmente serena e tranquilla. Poche ore fa, la dama ha pubblicato una FOTO con una bellissima dedica per il suo fidanzato. Lo scatto è stato commentato da molte persone ed è divenuto subito virale. Molti fan, però, hanno notato un dettaglio per il quale hanno sollevato una polemica. La dedica di Nina Moric al nuovo compagno Nina Moric e il suo nuovo compagno sembrano essere molto felici insieme, almeno questo è ciò che traspare dalle sue Instagram

_xxzaynsmjle_ : @antartid3 non incontro i miei amici per strada, figurati le persone famose, ah va bè però settimana scorsa ho vist… - hausofnada : @_Alessio_88 Nina Moric, Luigi Mario e Loredana Favoloso - ElettroFerry : RT @soffiamisulcuor: #KanyeWest che si candida come presidente degli Stati Uniti . #Belen e Nina Moric che hanno fatto pace . Questo 2020… - gdzingaro : RT @dea_channel: un bellissimo scatto della divina Nina Moric ??????????