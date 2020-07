Nikolaj Coster-Waldau al Taormina Film Fest (Di giovedì 9 luglio 2020) Nikolaj Coster-Waldau, il Jaime Lannister de “Il trono di spade” al Taormina Film Fest: la maniFestazione è in programma dall’11 al 19 luglio Da ‘Il trono di spade’ al 66esimo Taormina Film Fest: Nikolaj Coster-Waldau, interprete di Jaime Lannister nello show targato HBO, è il primo degli ospiti internazionali che, in occasione della serata finale, ritireranno il tradizionale Taormina Arte Award… L'articolo Nikolaj Coster-Waldau al Taormina Film Fest Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

