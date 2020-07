Nicola: “Ho visto una prestazione da Genoa” – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Davide Nicola, tecnico del Genoa, è intervenuto al termine del match perso contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni Davide Nicola, tecnico del Genoa, è intervenuto al termine del match perso contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: «Io sono ampiamente soddisfatto, ci girano le scatole per come abbiamo preso il gol. Abbiamo ridimostrato la prestazione da Genoa, la voglia di andare ad aggredire, sviluppando gioco e creando mole di gioco. Ci sono stati degli adattamenti, siamo straconvinti di far bene e raggiungere il nostro obiettivo. Adesso i punti contano poco, ci giochiamo delle partite in cui dobbiamo avere la certezza di lottare per il nostro obiettivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

