New York, uomo alla guida di un Suv si lancia contro i manifestanti del movimento Black Lives Matter: le immagini (Di giovedì 9 luglio 2020) Momenti di paura a Manhattan, a New York, quando un uomo a bordo di un Suv nero si è lanciato contro i manifestanti del movimento Black Lives Matter. Come si vede dalle immagini, l’uomo alla guida dell’auto accelera e a velocità sostenuta investe alcune persone. L’incidente, che è avvenuto tra la 42th Strett e la First Avenue, fortunatamente non ha provocato feriti gravi. Pochi secondi prima, i manifestanti avevano bloccato la strada da cui proveniva il Suv. Per questo l’automobilista avrebbe cercato di forzare il blocco. Video Twitter L'articolo New York, uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano

la_Biennale : 'In una crisi, i film possono metterci in movimento. Questa estate lavoreremo insieme, a sostegno dei film.'… - sole24ore : Oro sopra 1.800 dollari, a trainare solo gli acquisti record di Etf - ItalianAirForce : #AccaddeOggi La mattina del 1° luglio 1933 iniziò la Crociera Aerea del Decennale, organizzata da Italo Balbo per… - Noovyis : (New York, uomo alla guida di un Suv si lancia contro i manifestanti del movimento Black Lives Matter: le immagini)… - InterSystemsITA : Essere reattivi non è mai stato importante come in questo momento. Da Wuhan, a Roma, a New York, le nostre tecnolog… -

Ultime Notizie dalla rete : New York Bastianich mette all'asta 30mila bottiglie di vini italiani del ristorante di New York Il Sole 24 ORE Usa: successo per il fondo 'rosa' che investe nel tech, raccolti 182 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 lug - Rethink Impact, un fondo di venture capital che investe esclusivamente in start-up tecnologiche fondate da donne, ha annunciato di aver raccolto 182 ...

In sedia a rotelle «come avesse 400 anni»: la vecchiaia fragile dell’ex musa Yoko Ono

Lo ha raccontato al New York Post un suo amico, Elliot Mintz, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo informale di «portavoce» di Yoko Ono e del figlio Sean con i media. Del resto, ha commentato, ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 09 lug - Rethink Impact, un fondo di venture capital che investe esclusivamente in start-up tecnologiche fondate da donne, ha annunciato di aver raccolto 182 ...Lo ha raccontato al New York Post un suo amico, Elliot Mintz, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo informale di «portavoce» di Yoko Ono e del figlio Sean con i media. Del resto, ha commentato, ...