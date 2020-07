“Netta condanna del Fatto Quotidiano”: la solidarietà del governo a Giorgia Meloni (video) (Di giovedì 9 luglio 2020) Una “netta condanna” per le parole “profondamente sbagliate” usate dal Fatto Quotidiano nei confronti di Giorgia Meloni e di FdI. A esprimerla in aula, alla Camera, è stato il sottosegretario all’Economia, Antonio Misiani, parlando a nome di tutto il governo. La solidarietà del governo a Giorgia Meloni Dunque, anche l’esecutivo, compatto e con convinzione, si associa alla solidarietà a Fratelli d’Italia e alla sua leader. Ma anche alla totale riprovazione che tutto il mondo politico ha espresso nei confronti del giornale di Marco Travaglio. Da Maria Elena Boschi a Emanuele Fiano, passando per il centrodestra, la vicinanza a Meloni e lo sdegno per la sortita del ... Leggi su secoloditalia

