Netflix cancella “Le terrificanti avventure di Sabrina” (Di giovedì 9 luglio 2020) La serie Netflix “Le terrificanti avventure di Sabrina” è stata cancellata. Gli ultimi otto episodi della quarta stagione saranno gli ultimi La serie tv “Le terrificanti avventure di Sabrina” è arrivata al capolinea, la quarta stagione sarà quella finale. L’annuncio della cancellazione della serie arriva da Roberto Aguirre-Sacasa che ha ricordato i bei ricordi vissuti sul set della serie. Gli ultimi episodi della serie saranno su Netflix in autunno. Our final chilling adventure begins this fall on @Netflix. Hold on tight. So proud of this show, so grateful to everyone who worked on it…#sabrinaNetflix! pic.twitter.com/iZ4f1bJvaM — RobertoAguirreSacasa ... Leggi su zon

